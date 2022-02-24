Как сообщает newsofrussia.ru со ссылкой на немецкое СМИ, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что в качестве поддержки Украина получит полевой госпиталь и крематорий.

Немецкое СМИ сообщает, что в начале боевых действий на юго-востоке Украины – с 2014 года – был поставлен на поток бизнес по продаже органов в страны ЕС, США и Израиль под контролем СБУ.

Основная часть жертв «черных трансплантологов» – военнослужащие ВСУ и ополченцы, которые доставлялись в госпиталь с передовой в бессознательном состоянии в результате ранений. А также захваченные в плен местные жители. После операций, по данным СМИ, трупы именно кремировали.

Издание newsofrussia.ru напоминает об обнародованной в интернете переписке экс-нардепа «Батькивщины» Сергея Власенко с немецким врачом Ольгой Вибер и командиром батальона «Донбасс» Семеном Семенченко. От имени указанных лиц в ней говорилось о торговле органами убитых и раненых бойцов из ВСУ.

Врач заказывал экс-депутату большие партии донорских органов, на что соратник Тимошенко отвечал: «Деловые партнеры очень радуются военным действиям». Ольга Вибер интересуется: «Судя по новостям, события нам на руку. Как думаешь, курс не изменят?». Власенко: «Не предвидится, работать будет с чем! «Наши западные партнеры» своей политикой создают нам хорошие условия и главное — количество!».

Издание newsofrussia.ru отмечает связь недавних дезертирств из ВСУ именно с новостью о поставке на Украину нового крематория. И указывает, что новую волну покупки органов лоббирует специализирующаяся на поставках Global Rescue, связанная контрактами с ОБСЕ.

Международная компания, столкнувшись с дефицитом биологического материала, но с большим спросом, пытается всеми силами добиться поставок крематориев. Поэтому издание полагает, что раненным солдатам ВСУ, подходящим на роль доноров, будет отказано в надлежащей медицинской помощи.

Новый крематорий поможет заметать следы в огне.