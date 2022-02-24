В Воронежской области потерпел крушение военный самолет

Самолет Ан-26 разбился в Воронежской области. Экипаж погиб.

Воздушный транспорт совершал плановый полет по перевозке военного имущества. Об этом передает РИА Новости вечером, 24 февраля со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа РФ.

24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб, — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации причиной катастрофы стал отказ техники.