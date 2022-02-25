Регионы предложили ввести возможность усыплять агрессивных бродячих животных

Власти ряда регионов России направили в Госудуму предложение изменить Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». В частности, просят добавить возможность усыпления агрессивных бродячих животных.

Также некоторые регионы предложили ввести ограничение количества питомцев в домах и штрафовать за отказы от животных. Большая часть идей уже рассматривают федеральные законодатели, сообщил «Известиям» зампред Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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Он добавил, что Госдума готова поддержать часть предложений о расширении полномочий субъектов. Например, предложение регионов самостоятельно решать — выпускать бродячих животных обратно на улицы после стерилизации или же оставлять их в местных приютах насовсем. А также наказывать владельцев, которые не могут содержать животных, выпуская их на самовыгул.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект об уголовном наказании и штрафах за нападение бездомных собак.

Как ранее ivbg.ru сообщал, сейчас в регионе насчитывают около 12 тысяч бездомных собак и кошек. По сравнению с 2020 годом их стало почти на тысячу меньше.