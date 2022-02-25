На Украине объявлена всеобщая мобилизация

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.
«Постановляю объявить и провести общую мобилизацию», – сказано в указе.
Мобилизация должна пройти в течение 90 дней, пишет RT.
Ранее ivbg.ru рассказывал о том, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Поводом стала специальная военная операция на Донбассе, которую утром 24 февраля объявил Владимир Путин. Самую полную хронику спецоперации на Украине читайте по ссылке.