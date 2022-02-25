Женщина устроила стрельбу из пневматики в метро Петербурга

Инцидент произошел поздно вечером 23 февраля на станции метро «Приморская» в Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу, 33-летняя пассажирка во время конфликта четыре раза выстрелила из пневматического пистолета в кабину дежурного по эскалатору, где находилась 58-летняя сотрудница метрополитена.

Женщину доставили в отдел полиции, в отношении нее составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У нее был изъят пневматический пистолет.