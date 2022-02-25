Женщина устроила стрельбу из пневматики в метро Петербурга

Автор: Гузель Галимова
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Инцидент произошел поздно вечером 23 февраля на станции метро «Приморская» в Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу, 33-летняя пассажирка во время конфликта четыре раза выстрелила из пневматического пистолета в кабину дежурного по эскалатору, где находилась 58-летняя сотрудница метрополитена.

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Фото: 78.мвд.рф

Женщину доставили в отдел полиции, в отношении нее составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У нее был изъят пневматический пистолет.

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