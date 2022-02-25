В Ленобласти за последние сутки выявили 1 311 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировано 1 311 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 25 февраля.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалёво (+1), Подборовье (+1).
- Волосовский район: Волосово (+18), Каложицы (+4), Бегуницы (+5), Сумино (+3), Курковицы (+3), Торосово (+1), п. Курск (+1), Большая Вруда (+2), Ущевицы (+6), Клопицы (+2).
- Волховский район: Волхов (+19), Сясьстрой (+17), Хвалово (+2), Потанино (+1), Кисельня (+2), Паша (+5), Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+1), Старая Ладога (+1), Аврово (+2), Свирица (+1), Папоротно (+1), Прусыня (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+24), Всеволожск (+36), Кудрово (+25), Янино-1 (+19), Новое Девяткино (+2), Воейково (+1), Сертолово (+60), Кузьмоловский (+10), Ваганово (+4), пгт. им. Морозова (+11), Старая (+14), Новосергиевка (+1), Токсово (+1), Хязельки (+1), Романовка (+5), Бугры (+6), Агалатово (+1), Бабино-2 (+1), пгт. им. Свердлова (+14), Красная Заря (+1), Дубровка (+9), п. Мяглово (+1), Павлово (+3), Корнево (+1), Рахья (+2), Карьер-Мяглово (+1), Лупполово (+2), Манушкино (+2), Заневка (+3), Порошкино (+1), Кузьмолово (+1), Ёксолово (+1), Заозерное (+1), Токкари (+1), Грибное (+2), Лаврики (+1), Канисты (+1), Северная Самарка (+2), Большие Пороги (+1), Спутник (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+133), Перово (+1), Победа (+2), Глебычево (+1), Гончарово (+1), Первомайское (+7), Рощино (+16), Советский (+17), Селезнево (+6), Светогорск (+22), Поляны (+1), Приморск (+39), Коробицыно (+4), Каменногорск (+5), Кондратьево (+1), Красный Сокол (+1), Гаврилово (+2), Торфяновка (+1), Семиозерье (+2), Каменка (+1), Зеркальный (+2), Красносельское (+3), Черкасово (+3), Пруды (+2), Ленинское (+6), Лесогорский (+4), Житково (+4), Большое поле (+2), Вещево (+4), Михалёво (+1), Камышовка (+3), Ермилово (+1), Бородинское (+2), Токарево (+1), Высоцк (+4), Дятлово (+1), Возрождение (+1), Клеверное (+1), Черничное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+25), Тайцы (+1), Большево (+1), Войсковицы (+2), Сиверский (+7), Вырица (+2), Пудомяги (+1), Малое Верево (+2), Монделево (+1), Марьино (+1), Коммунар (+14), Малые Колпаны (+1), Большие Колпаны (+2), Жабино (+1), Елизаветино (+1), Новый Учхоз (+1), Новый Свет (+8), Куровицы (+1), Дружная Горка (+3), Сусанино (+3), Семрино (+2), Новосиверская (+1), Большое Верево (+1), Дружноселье (+3), Лукаши (+1), Замостье (+1), Кобринское (+1), Торфопредприятие (+1), Бор (+1), Заборье (+2), Пудость (+1).
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- Кингисеппский район: Кингисепп (+29), Усть-Луга (+1), Ополье (+1), Кошкино (+1), Большая Пустомержа (+4), Большое Кузёмкино (+1), Котлы (+1), Фалилеево (+1), Ивангород (+3).
- Киришский район: Кириши (+10), Бестоголово (+1), Пчева (+1).
- Кировский район: Кировск (+14), Шлиссельбург (+7), Отрадное (+18), Приладожский (+2), Синявино (+3), Назия (+2), Павлово (+1), Шум (+5), Михайловский (+1), Войбокало (+1), Путилово (+1), Карловка (+1), Васильково (+1), Мга (+5).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Шамокша (+1).
- Ломоносовский район: Ломоносов (+2), Новоселье (+18), Низино (+2), Русско-Высоцкое (+4), Аннино (+4), Новогорелово (+4), Гостилицы (+6), Большая Ижора (+2), Горбунки (+2), Лаголово (+6), Оржицы (+10), Келози (+3), Куттузи (+1), Виллози (+7), Лопухинка (+2), Лебяжье (+4), Разбегаево (+1), Дубки (+1), Глобицы (+1), Копорье (+2), Кипень (+2), Пикколово (+2), Ретселя (+1), Ягодное (+1), Узигонты (+1), Аропаккузи (+1), Малое Карлино (+2).
- Лужский район: Луга (+35), Ям-Тесово (+2), Заклинье (+1), Слапи (+2), Толмачёво (+1), Осьмино (+2), Оредеж (+3), Володарское (+1), Жельцы (+1), Дзержинского (+2), Серебрянский (+3), Ретюнь (+4), Турово (+1), Пансионат «Зеленый Бор» (+1), Ильжо (+1), Шильцево (+2), Городок (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+4), Вознесенье (+1), Хевроньино (+1), Важины (+2).
- Приозерский район: Приозерск (+25), Сосново (+5), Саперное (+3), Петровское (+3), Снегиревка (+2), Севастьяново (+1), Кузнечное (+9), Починок (+1), Раздолье (+1), Кривко (+2), Суходолье (+2), Ларионово (+1), Платформа 69-й км (+1), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+65), Загривье (+1), Овсище (+4), Заклепье (+1), Загорье (+5), Поречье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+1), Мелегежская Горка (+1), Цвылёво (+1).
- Тосненский район: Нурма (+2), Тосно (+29), Тельмана (+11), Никольское (+19), Ульяновка (+6), Лисино-Корпус (+1), Новолисино (+3), Трубников Бор (+2), Федоровское (+1), Форносово (+2), Сельцо (+1), Коркино (+1), г. Любань (+8), Рябово (+4), Радофинниково (+1), Красный Бор (+1), Гладкое (+1), п. Бабино (+2), Большая Горка (+1), Войскорово (+1).