Жители Ленобласти поделились в соцсетях фотографиями живописного зимнего рассвета

Автор: Александр Селиванов
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Жители и гости Шлиссельбурга наблюдали невероятно красивый рассвет. Яркие кадры утреннего неба тут же заполонили соцсети.

Жители Ленобласти поделились в соцсетях фотографиями живописного зимнего рассвета Шлиссельбург, Санкт-Петербург, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Жители Ленобласти поделились в соцсетях фотографиями живописного зимнего рассвета Шлиссельбург, Санкт-Петербург, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Жители Ленобласти поделились в соцсетях фотографиями живописного зимнего рассвета Шлиссельбург, Санкт-Петербург, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Жители Ленобласти поделились в соцсетях фотографиями живописного зимнего рассвета Шлиссельбург, Санкт-Петербург, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Жители Ленобласти поделились в соцсетях фотографиями живописного зимнего рассвета Шлиссельбург, Санкт-Петербург, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto

Невероятно красивый рассвет порадовал жителей и гостей Северной столицы.

Кстати, неделя для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти будет теплой.

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17.02.2022 1159
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