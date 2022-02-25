Жители Ленобласти поделились в соцсетях фотографиями живописного зимнего рассвета

Жители и гости Шлиссельбурга наблюдали невероятно красивый рассвет. Яркие кадры утреннего неба тут же заполонили соцсети.
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Невероятно красивый рассвет порадовал жителей и гостей Северной столицы.
Кстати, неделя для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти будет теплой.
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17.02.2022 1159