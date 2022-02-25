В России выявили более 123 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки

В России за последние сутки зафиксировали 132 998 новых случаев Covid-19.
Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 3 333, Санкт-Петербурге — 7 572, Московской области — 1 846. За сутки от коронавируса умерли 787 пациентов. Полностью выздоровели 167 310.
В Ленобласти за последние сутки выявлено 1 311 новых случаев COVID-19.
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25.02.2022 79