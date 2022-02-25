Финляндия потребовала отстранить Россию от «Евровидения»

Финская телекомпания Yle заявила, что не будет отправлять участника на международный песенный конкурс «Евровидение» в 2022 году, если в нем примет участие россиянин.
Кроме того, в Yle призвали Европейский вещательный союз (EBU) полностью исключить Россию из числа участников «Евровидения». Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщили «Юле», Россия своими действиями противоречит всем тем ценностям, которые представляет телекомпания и другие европейские телерадиокомпании.
Отмечается, что участника на «Евровидение» в 2022 году от Финляндии определят уже на этой неделе.
Финал конкурса состоится 14 мая 2022 года в итальянском Турине, представитель России, который поедет на «Евровидение», пока неизвестен.
Также стоит добавить, что финский телеоператор Elisa прекращает трансляцию RT в Финляндии.