Видео: снегири в «Монрепо» в поисках корма прилетели к людям

В музее-заповеднике «Монрепо» пернатые повздорили при разделе угощений. Некоторые обитатели делиться не хотели даже со своими сородичами.

Забавное видео публикует паблик Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО» 24 февраля. Как пишет автор видео, в поисках корма птицы слетелись на подоконники зданий, где сотрудники парка оставляют для них угощения. Однако делить честным путем пищу пернатые в этот раз не захотели и устроили шумные разборки.

Особенно скандальными оказались снегири — ссорятся они как между собой, так и с другими птицами. Одну из зачинщиц разбирательств и удалось снять на камеру.