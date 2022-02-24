Видео: снегири в «Монрепо» в поисках корма прилетели к людям

Автор: Анастасия Щербакова
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В музее-заповеднике «Монрепо» пернатые повздорили при разделе угощений. Некоторые обитатели делиться не хотели даже со своими сородичами.

Забавное видео публикует паблик Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО» 24 февраля. Как пишет автор видео, в поисках корма птицы слетелись на подоконники зданий, где сотрудники парка оставляют для них угощения. Однако делить честным путем пищу пернатые в этот раз не захотели и устроили шумные разборки.

Особенно скандальными оказались снегири — ссорятся они как между собой, так и с другими птицами. Одну из зачинщиц разбирательств и удалось снять на камеру.

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22.02.2022 180
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