В регионах России, граничащих с Украиной, резко вырос спрос на жилье

Автор: Анастасия Щербакова
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Эксперты считают, что спрос формируют беженцы, эвакуированные с Донбасса в соседние российские регионы.

Об этом 26 февраля пишет РИА Недвижимость.

Сейчас мы видим увеличение спроса на аренду жилья. И определенную часть этого спроса формируют беженцы, — рассказал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

По данным компании, в феврале этого года в Ростовской области количество запросов на аренду квартир выросло по сравнению с февралем прошлого года на 22%, в Брянской — почти на 19%, в Воронежской и Курской — на 13%, в Краснодарском крае — на 12%.

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25.02.2022 142
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