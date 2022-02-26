В регионах России, граничащих с Украиной, резко вырос спрос на жилье

Эксперты считают, что спрос формируют беженцы, эвакуированные с Донбасса в соседние российские регионы.

Об этом 26 февраля пишет РИА Недвижимость.

Сейчас мы видим увеличение спроса на аренду жилья. И определенную часть этого спроса формируют беженцы, — рассказал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

По данным компании, в феврале этого года в Ростовской области количество запросов на аренду квартир выросло по сравнению с февралем прошлого года на 22%, в Брянской — почти на 19%, в Воронежской и Курской — на 13%, в Краснодарском крае — на 12%.