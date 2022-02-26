10 пожарных тушили полыхающую иномарку на КАД — видео

Горящий черный кроссовер заметили на окраине Петербурга. Причиной пожара стала неисправность моторного отсека.

Видеокадрами поделился очевидец в соцсетях утром, 26 февраля.

Как стало известно, на 32-м км внутренней стороны КАД, перед съездом на улицу Руставели горел черный кроссовер марки «Ниссан».

Как сообщили позже в МЧС, полностью выгорел моторный отсек и кузов. Для ликвидации пожара были привлечены 10 человек и 2 единицы спецтехники.