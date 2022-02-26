10 пожарных тушили полыхающую иномарку на КАД — видео

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Горящий черный кроссовер заметили на окраине Петербурга. Причиной пожара стала неисправность моторного отсека.

Видеокадрами поделился очевидец в соцсетях утром, 26 февраля.

Как стало известно, на 32-м км внутренней стороны КАД, перед съездом на улицу Руставели горел черный кроссовер марки «Ниссан».

Как сообщили позже в МЧС, полностью выгорел моторный отсек и кузов. Для ликвидации пожара были привлечены 10 человек и 2 единицы спецтехники.

Вам будет интересно
10 пожарных тушили полыхающую иномарку на КАД - видео сгорел авто, Петребург, кад, ДТП, видео, авария
Видео: двое в масках избили ногами сотрудницу магазина в Петербурге
Налет на магазин сотовой связи произошел в самый час пик. Видео с камер наблюдения магазина публикует паблик ДТП и ЧП |...
26.02.2022 37
Автор