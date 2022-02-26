В Ленобласти за последние сутки выявили 1 315 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировано 1 315 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 26 февраля.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+28), Пикалёво (+9), Ефимовский (+1), Бор (+1).
- Волосовский район: Волосово (+3), Бегуницы (+5), Извара (+4), Сельцо (+1), Большая Вруда (+5).
- Волховский район: Волхов (+74), Сясьстрой (+51), Колчаново (+13), Паша (+34), Новая Ладога (+4), Старая Ладога (+3).
- Всеволожский район: Мурино (+44), Всеволожск (+26), Кудрово (+5), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+12), Щеглово (+2), Сертолово (+6), Кузьмоловский (+3), Старая (+2), Вартемяги (+3), Токсово (+7), Агалатово (+10), Грузино (+1), Лесное (+2), Куйвози (+1), Лупполово (+3), Верхние Осельки (+3), Стеклянный (+1), Порошкино (+1), Касимово (+3), Керро (+1), Заводской (+1), кп Бриллиант (+1), Скотное (+1), Лесколово (+3).
- Выборгский район: Выборг (+2), Песочное (+1), Пески (+1), Староселье (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+162), Тайцы (+3), Рождествено (+3), Суйда (+1), Большие Тайцы (+1), Никольское (+1), Высокоключевой (+5), Сиверский (+17), Вырица (+14), Малое Верево (+8), Коммунар (+15), Малые Колпаны (+1), Старые Низковицы (+1), Новый Свет (+6), Сяськелево (+1), Лукаши (+1), Вайя (+1), Пудость (+2).
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25.02.2022 94
- Кингисеппский район: Кингисепп (+9), Ивангород (+4).
- Киришский район: Кириши (+63), Будогощь (+5), Пчевжа (+1), Белая(+1).
- Кировский район: Кировск (+12), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+6), Назия(+2), Павлово(+1), Мга(+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+87), Свирьстрой(+8), Алеховщина (+6), Янега (+1), Старая Слобода (+1), п. Рассвет (+2), Инема (+1), Андреевщина (+1), Тервеничи (+3).
- Ломоносовский район: Ломоносов (+1), Новоселье (+5), Аннино (+2), Южные Высоты (+1), Новогорелово(+1), Горбунки (+2), Трансмаш (+1), Малое Карлино (+3).
- Лужский район: Луга (+7), Пансионат «Зеленый Бор» (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+7), Никольский (+2), Подпорожье (+75), Вознесенье(+10), Важины (+3), Курба (+2), Гимрека (+1), Токари (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+2), Сосново (+2), Кузнечное (+9).
- Сланцевский район: Сланцы (+2).
- Тихвинский район: Тихвин (+210), Бор (+1), Мелегежская Горка (+2), Пашозеро (+6), Шуйга (+1), Шугозеро (+7), Цвылёво (+2), Стрелково (+1), Горка (+3), Сарка (+1), Саньково (+1).
- Тосненский район: Нурма (+2), Тосно (+29), Тельмана (+15), Никольское (+27), Ульяновка (+3), Новолисино (+1), Федоровское (+6), Форносово (+1), Сельцо (+5), Любань (+1), Радофинниково (+1), Красный Бор (+2), Пионер (+1), Шапки (+1), Чудской Бор (+1), Войскорово (+1).