В Кировском районе ищут 36-летнего мужчину. В тапочках и с пробитой головой он сбежал из больницы

«Лиза Алерт» просит помощи в поисках Вербицкого Дмитрия. Три дня назад он ушел из больницы Шлиссельбурга в легкой одежде и пропал.

Информация о пропаже 26-летнего мужчины появилась в паблике Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер накануне.

Пользователи в комментариях к публикации указывали, что Дмитрий находился на лечении в больнице с травмой головы. По неизвестным причинам, 23 февраля он сбежал из медучреждения. С тех пор о его судьбу ничего неизвестно.

Тем временем, в Ленобласти продолжаются поиски мужчины, пропавшего больше 3 лет назад при странных обстоятельствах.