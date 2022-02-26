Гололед и до -19 °C ночью — погода в Ленобласти на 26 февраля

МЧС по Ленобласти предупреждает о заморозках в ближайшие сутки.

Как передает МЧС по Ленинградской области, в ближайшие сутки в Ленобласти установится погода с переменной облачностью. Существенных осадков не ожидается, однако в ночь на 27 февраля температура может опуститься до — 19 градусов.

Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -9…-14 гр., местами до -19 гр., днем +2…-3 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.