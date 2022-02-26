«Не тратьте свои жизни»: российский спецназ обратился к украинским военным

В сети распространяется видео, где российские спецназовцы призывают ВСУ перестать оказывать сопротивление.

Видео публикует Telegram-канал RT на Русском 26 февраля.

«Мы не американцы, мы не несём вам демократию. Если она у вас есть, то мы её не тронем. Украина остаётся украинской. В ближайшее время мы лишим власти режим, который продаёт вас иностранцам.

Не тратьте свои жизни ради этой гнили. Сохраните их для своей страны, для своих близких. Не трогайте нас — и мы вас не тронем. Хуже, чем нынешняя власть, у вас власти быть уже не может.

Называя Россию врагом и зазывая сюда НАТО, они не оставили нам выбора. Мы не враги. Ещё немного — и вы в этом убедитесь».

Тем временем украинские солдаты прибегнули к подлой тактике сопротивления. В сети появляются фотографии, на которых видно, как ВСУ размещают технику во дворах жилых домов, чтобы прикрыться мирным населением.