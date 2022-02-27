Украинские националисты массово раздают гражданским оружие — спецкор «КП»

Мирные жители участвующие в боевых действиях подвергают себя и своих близких опасности.

По словам спецкора «КП» Александра Коца, тысячи стволов, розданных гражданским на Украине, не усилят оборону городов, пишет RT.

Он заявил, что ситуация очень напоминает Ливию, где происходили те же события.

По мнению журналиста, Запад прекрасно понимает, чем закончится бесконтрольная раздача оружия. В дальнейшем Украина столкнется с мародёрством, грабежами, бандитскими разборками и нападениями на иностранцев.

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В тоже время Минобороны России призывает жителей Украины проявить сознательность, не поддаваться на провокации киевского режима и не подвергать себя и своих близких никому не нужным страданиям.