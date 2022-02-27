Фотограф запечатлел прекрасный рассвет в Санкт-Петербурге

Петербургский фотограф наблюдал невероятно красивый рассвет. Яркие кадры утреннего неба тут же заполонили соцсети.

Источник: https://t.me/johanlive Источник: https://t.me/johanlive Источник: https://t.me/johanlive Источник: https://t.me/johanlive Источник: https://t.me/johanlive

Невероятно красивый рассвет порадовал жителей и гостей Северной столицы.

Кстати, предстоящая неделя для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти будет теплой и ветряной.