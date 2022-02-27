Фотограф запечатлел прекрасный рассвет в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Петербургский фотограф наблюдал невероятно красивый рассвет. Яркие кадры утреннего неба тут же заполонили соцсети.

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Фотограф запечатлел прекрасный рассвет в Санкт-Петербурге фотографы, фотографии, Санкт-Петербург, Рассветы, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, погодаИсточник: https://t.me/johanlive
Фотограф запечатлел прекрасный рассвет в Санкт-Петербурге фотографы, фотографии, Санкт-Петербург, Рассветы, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, погодаИсточник: https://t.me/johanlive
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Невероятно красивый рассвет порадовал жителей и гостей Северной столицы.

Кстати, предстоящая неделя для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти будет теплой и ветряной.

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25.02.2022 175
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