Фотограф запечатлел прекрасный рассвет в Санкт-Петербурге

Петербургский фотограф наблюдал невероятно красивый рассвет. Яркие кадры утреннего неба тут же заполонили соцсети.
Источник: https://t.me/johanlive
Источник: https://t.me/johanlive
Источник: https://t.me/johanlive
Источник: https://t.me/johanlive
Источник: https://t.me/johanlive
Невероятно красивый рассвет порадовал жителей и гостей Северной столицы.
Кстати, предстоящая неделя для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти будет теплой и ветряной.
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25.02.2022 175