Страны закроют воздушное пространство для российских самолётов.

По информации издания RT, Дания, Бельгия и Исландия намерены полностью закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов.

Такую позицию высказал глава королевства Дания Йеппе Кофод. Его поддержали в МИД Исландии, а также премьер-министр Бельгии Александр де Кро.