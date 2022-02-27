Российские самолеты не смогут попасть в Данию, Бельгию и Исландию

Автор: Александр Селиванов
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Страны закроют воздушное пространство для российских самолётов.

По информации издания RT, Дания, Бельгия и Исландия намерены полностью закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов.

Такую позицию высказал глава королевства Дания Йеппе Кофод. Его поддержали в МИД Исландии, а также премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

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27.02.2022 42
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