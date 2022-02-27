Страны закроют воздушное пространство для российских самолётов.
По информации издания RT, Дания, Бельгия и Исландия намерены полностью закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов.
Такую позицию высказал глава королевства Дания Йеппе Кофод. Его поддержали в МИД Исландии, а также премьер-министр Бельгии Александр де Кро.
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