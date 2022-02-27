Петербуржцы пожаловались на сбой в работе Apple Pay и Google Pay

В заведениях и магазинах просят использовать карту или наличные.
В сети появилась информация от то, что жители Петербурга стали сталкиваться с проблемами при оплате Apple Pay или Google Pay.
Отмечается, что представители торговли и ресторанов просят петербуржцев иметь при себе наличные или банковскую карту.
Также с проблемами в оплате столкнулись некоторые сервисы доставки, об этом сообщают Невские Новости.
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