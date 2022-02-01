Россияне, осужденные за сбор жуков на Шри-Ланке, оплатили штраф в 14 тысяч долларов

Трое граждан России закрыли крупную судебную задолженность и смогли вылететь в Москву. В конце января они были задержаны полицией за сбор насекомых.

Об этом вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал РИА Новости во вторник, 1 февраля. Трое туристов из России после прилета в Москву собираются вернуться в Ростовскую область, домой.

О необычном инциденте с нашими соотечественниками мы писали ранее. В пятницу, 21 января, российские туристы провинились собиранием жуков. За это местный суд приговорил их к крупному штрафу в 14 тысяч долларов и двум годам условного срока.

Где трем туристам удалось раздобыть такую сумму, находясь вдалеке от дома, не уточняется. Предположим, что любители фауны островного государства вернутся туда не скоро.