Пятеро из детской команды по водно-моторному спорту перенесли недомогание на базе возле Приозерска

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 27 февраля около 15:30 в полицию Приозерского района сообщили о недомогании у молодых постояльцев базы отдыха «Зеленая деревня» в поселке Овраги.

После завтрака пятеро мальчиков 12-15 лет – четверо петербуржцев и один из Свердловской области – пожаловались на рвоту и диарею. В утренний прием пищи они ели хлопья с молоком и манную кашу.

Базу посетили сотрудники Роспотребнадзора. По предварительным данным, дети перенесли ротавирус.

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30.11.2021 2805
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