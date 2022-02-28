Двое налетчиков напали на дом во Мге, избили девушку и ушли ни с чем

По информации ivbg.ru, еще 25 февраля в полицию Кировского района обратилась 22-летняя жительница Мги. Около 16:30 двое неизвестных вломились в дом на улице Абсалямова, ударили ее по лицу и потребовали денег.
Обыскав дом, налетчики ушли ни с чем. Один из подозреваемых задержан 27 февраля около 17:00 возле бани на улице Гагарина в Отрадном. Им оказался 26-летний житель Санкт-Петербурга.
Установлено, что официально задержанный не работает, а в прошлом привлекался к ответственности за кражи и грабежи. Последний раз его судили в 2017 году.
Вам будет интересно
«Вышвырнули, как собаку»: жителя Киришей выписали через три дня после ампутации из-за сгоревших документов
В паблике «КИРИШИ Онлайн» сообщают: обгоревшего мужчину с ампутированной ногой «вышвырнули, как собаку», из больницы, потому что у него не...
15.02.2022 705