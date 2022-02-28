2 марта в Ленобласти пройдет проверка системы оповещения

Жителей и гостей Ленобласти просят отнестись к проводимой технической проверке с пониманием и сохранять спокойствие.

2 марта с 10.00 до 12.00 в Ленобласти будет проводиться комплексная проверка готовности системы оповещения населения об угрозе возникновения ЧС. На всей территории региона включат сирены, громкоговорители, задействуют телевизионные каналы и радио, сообщает газета «Маяк».