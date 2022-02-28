В кинотеатрах России с марта начнут предупреждать о длительности рекламы перед фильмом

С 1 марта 2022 года в России начнут действовать новые правила оказания услуг в кинотеатрах. Соответствующее постановление подписал Мишустин, оно опубликовано на официальном сайте правительства.

Теперь информация о длительности рекламы и трейлеров перед сеансом будет размещена в зоне касс. Зрители таким образом смогут лучше рассчитать свое время и не опоздать на сеанс.

Также кинотеатры получили полномочия устанавливать запрет на пронос в кинозал лазерных указок, пиротехники и резко пахнущих веществ.

А тем временем в России средняя стоимость билета в кино побила исторический рекорд. Напомним, что теперь по «Пушкинской карте» можно приобрести билеты в кино, но только на фильмы российского производства и только в кинотеатрах, которые входят в число участников программы.