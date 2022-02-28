Жителей Мурино предупредили о двух «неадекватах», домогающихся до женщин

Местная жительница призвала девушек и женщин не ходить одним по городу, особенно в темное время.

В социальных сетях появилось обращение жительницы города Мурино в Ленобласти с призывом быть осторожней. По ее словам, накануне вечером к ней привязались двое неизвестных мужчин, когда она шла с работы домой на углу Воронцовского и Менделеева.

Я шла домой с работы, один из этих психов докопался до меня. Начал спрашивать, куда идёшь. Я его послала «куда надо», и этот тип поставил (мне) подножку…я успела убежать, — поделилась пострадавшая женщина.

За помощью она обратилась к молодой паре на противоположной стороне улицы, которые выгуливали собаку.

Я не знаю, чем бы закончилось, если бы я не убежала. Хорошо, что не было золотых украшений. Девушки и женщины, не ходите одни!, — призвала неравнодушная местных жительниц.

По словам пострадавшей, один из них был одет в белую куртку с капюшоном, а на другой низкого роста и в черной куртке.