Жителей Мурино предупредили о двух «неадекватах», домогающихся до женщин

Местная жительница призвала девушек и женщин не ходить одним по городу, особенно в темное время.
В социальных сетях появилось обращение жительницы города Мурино в Ленобласти с призывом быть осторожней. По ее словам, накануне вечером к ней привязались двое неизвестных мужчин, когда она шла с работы домой на углу Воронцовского и Менделеева.
Я шла домой с работы, один из этих психов докопался до меня. Начал спрашивать, куда идёшь. Я его послала «куда надо», и этот тип поставил (мне) подножку…я успела убежать, — поделилась пострадавшая женщина.
За помощью она обратилась к молодой паре на противоположной стороне улицы, которые выгуливали собаку.
Я не знаю, чем бы закончилось, если бы я не убежала. Хорошо, что не было золотых украшений. Девушки и женщины, не ходите одни!, — призвала неравнодушная местных жительниц.
По словам пострадавшей, один из них был одет в белую куртку с капюшоном, а на другой низкого роста и в черной куртке.
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