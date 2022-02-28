Владельцу BMW в Мурино подарили бесплатный «тюнинг» за неудачную парковку — фото

Хозяин дорогой иномарки теперь вынужден обратиться в сервис по покраске авто.
Житель района Девяткино в Мурино поделился кадрами припаркованного автомобиля марки «BMW» в одном из дворов на улице Арсенальной. Несколько элементов машины закрашены белой краской, в том числе колеса, номера и лобовое стекло. Фотографии нанесенного ущерба появились в паблике Девяткино Онлайн 28 февраля.
Фото: Девяткино online
Фото: Девяткино online
Фото: Девяткино online
Акт «мести» неизвестных был бы непонятен, если бы не фотографии местности вокруг автомобиля. Дело в том, что иномарка была припаркована у мусорных баков, перегородив доступ к ним.
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