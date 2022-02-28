Владельцу BMW в Мурино подарили бесплатный «тюнинг» за неудачную парковку — фото

Хозяин дорогой иномарки теперь вынужден обратиться в сервис по покраске авто.

Житель района Девяткино в Мурино поделился кадрами припаркованного автомобиля марки «BMW» в одном из дворов на улице Арсенальной. Несколько элементов машины закрашены белой краской, в том числе колеса, номера и лобовое стекло. Фотографии нанесенного ущерба появились в паблике Девяткино Онлайн 28 февраля.

Фото: Девяткино online Фото: Девяткино online Фото: Девяткино online

Акт «мести» неизвестных был бы непонятен, если бы не фотографии местности вокруг автомобиля. Дело в том, что иномарка была припаркована у мусорных баков, перегородив доступ к ним.