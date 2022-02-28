Двухлетний ребенок попал в больницу, наглотавшись таблеток в Петербурге

По информации ivbg.ru, 27 февраля в Приморском районе Санкт-Петербурга двухлетний ребенок отравился таблетками.

Его доставили в детскую городскую больницу № 5 в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали острое пероральное отравление препаратами «Альдарон» и «Моксарелом».

По предварительным данным, таблетки ребенок съел по недосмотру родителей, пока был в гостях у бабушки. Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.