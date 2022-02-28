Склад оружия нашли у врача в Петербурге

По информации ivbg.ru, склад боеприпасов обнаружили полицейские в Приморском районе Санкт-Петербурга.
В рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте оружия накануне задержан 41-летний врач-ортопед одной из местных больниц.
В его квартире на улице Савушкина нашли и изъяли пистолет, части от пулеметов и винтовок, стволы оружия, штыки, патроны, гильзы и порох.
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15.02.2022 711