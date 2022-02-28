Россия закрыла воздушное пространство для более 30 стран в ответ на санкции

Россия запретила полеты в своём небе для 36 стран. Преимущественно, это страны Евросоюза.

Об этом 28 февраля, в понедельник, сообщает Росавиация. Там подчеркнули, что эта мера была принята в ответ на недружественные действия в отношении России. Ранее воздушное пространство ЕС закрыли для всех самолётов, вылетающих из России.

Теперь воздушное пространство России закрыто для 28 стран ЕС: Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.

Вне Евросоюза под санкции попали Албания, Ангилья, Британия, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Джерси, Канада, Норвегия.