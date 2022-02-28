Путин поручил сохранить кредитные ставки на прежнем уровне

Путин поручил сохранить ставки по кредитам в договорах, заключенных до увеличения ключевой ставки до 20%, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того как ключевая ставка была увеличена до 20 процентов», — цитирует его ТАСС

Позже Песков уточнил, что поручение Путина по сохранению кредитных ставок касалось ипотечных займов.

Сегодня, 28 февраля, Банк России повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%. Публикуем основные тезисы главы Центробанка о повышении ключевой ставки.