Из ФК «Ленинградец» ушли нападающий и полузащитник

Нападающий Алексей Гасилин завершил профессиональную карьеру из-за травм, с полузащитником Максимом Батовым достигнута договоренность о расторжении контракта.

Гасилин стал игроком «Ленингрдца» в августе 2021 года. В первой части сезона провел 8 официальных матчей (всего 176 минут), забил два гола (в ворота «Твери» и «Балтики-БФУ» с пенальти), получил одну желтую карточку.

Также «Ленинградец» покинул полузащитник Максим Батов. Контракт с ним расторгнут по соглашению сторон. 29-летний Максим Батов перешел в клуб из Ленинградской области в августе прошлого года. Провел 9 официальных матчей (7 – в первенстве России, 2 – в кубке), в сумме – 213 минут, сделал одну результативную передачу, получил четыре предупреждения.