Движение на участках 8 трасс Ленобласти 1 марта будет ограничено

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» представила список региональных трасс, где в следующие сутки будет ограничено движение.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 96,84,80,79,75,74,41,22 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

— км 480-482,495 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

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А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 61-62 ограничение скорости движения в направлении г. Выборга с 09:00 до 19:00, очистка шумозащитных экранов от снега и грязи;

— км 125-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, снятие старого а/б покрытия и укладка нового;

— км 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 28.02.2022 9:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров;

— км 0-15 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров;

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов ротором;

— км 16-22 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 30-42 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов автогрейдером;

— км 116-122 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка дорожных знаков от снега и грязи;

— км 25 ограничение скорости движения в направлении г. Приозерска с 09:00 до 19:00, очистка шумозащитных экранов от снега и грязи вручную;

— км 19 ограничение скорости движения в направлении г. Приозерска с 09:00 до 19:00, очистка СБО от снега и грязи вручную;

— км 37-56 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 09:00 до 19:00, очистка светоотражающих элементов на СБО.

— км 45-56 ограничение скорости движения в направлении г. Приозерска с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов и очистка дорожных знаков от снега и грязи механизированным способом.