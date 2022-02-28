Дрозденко: Совет Европы также ответственен за силовое решение конфликта

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, руководитель российской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, выступил на внеочередном Бюро Конгресса.

В понедельник, 28 февраля, глава 47-го региона Александр Дрозденко, руководитель российской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, выступил на внеочередном Бюро Конгресса.

Его слова приводит пресс-служба правительства Ленобласти.

«Мне сложнее всех вас выступать сегодня, потому что у вас консолидированная позиция, а моя позиция, конечно же, не будет совпадать с вашей. Тем не менее, мне абсолютно понятно, также как и вам, что силовое решение конфликта, каким бы сложным он не был — это крайняя мера.

Но нужно понимать, что Совет Европы так же несёт полную ответственность в том, что конфликт решается силовым способом, потому что ни разу на все предложения России по оценке и обсуждению ситуации на Донбассе и опасной милитаризации Украины, Европа не пошла навстречу, особенно последние полгода.

Почему-то вы замалчивали наши предложения по рассмотрению геноцида жителей Донецкой и Луганской областей, отказывались рассмотреть вопрос о гибели людей в Одессе, а это настоящие нацистские проявления, вы не реагировали на слова Порошенко о том, что «дети Донбасса будут сидеть в подвале», угрозы о расправе с жителями Донбасса со стороны мэра Днепропетровска Филатова, как и на многие другие факты.

Нам непросто сегодня общаться, потому что ситуация развивается по этому сценарию. Но важно, что для нас — региональных и муниципальных руководителей главная политика – это народная дипломатия. И я хотел бы, чтоб мы шанс для народной дипломатии сохранили», — выступил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.