На Земле есть шесть человек, которые ничего не знают о происходящем в мире

Сейчас вы видите их на этом фото: трое россиян, два американца и один гражданин ОАЭ. Они находятся в полной изоляции от внешнего мира, участвуя в эксперименте SIRIUS-21.
Суть проекта – имитация полета на Луну. Они ничего не знают о событиях последних дней. Всего проект продлится 240 суток.
А после они высадятся не на Луну, а на нашу планету.
Вам будет интересно
Сотрудник тематического сайта Geneanet.org Тим Доулинг составил генеалогическое древо Байдена и выяснил, что на рубеже XIV-XV веков в Англии жил...
28.01.2021 8229