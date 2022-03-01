На Земле есть шесть человек, которые ничего не знают о происходящем в мире

Автор: Сергей Агутин
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Сейчас вы видите их на этом фото: трое россиян, два американца и один гражданин ОАЭ. Они находятся в полной изоляции от внешнего мира, участвуя в эксперименте SIRIUS-21.

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Фото: sirius.imbp.ru

Суть проекта – имитация полета на Луну. Они ничего не знают о событиях последних дней. Всего проект продлится 240 суток.

А после они высадятся не на Луну, а на нашу планету.

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