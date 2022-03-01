С 1 марта юрлиц в России обязали согласовывать перепланировки в жилых помещениях

С 1 марта в России начинают действовать законодательные нововведения, которые коснутся недвижимости.

Вступают в силу новые правила, обязывающие собственников жилья привести свои балконы в первоначальное состояние.

С 1 марта в России обновятся правила остекления балконов. Теперь штрафы за неправильное и незаконное изменение внешнего вида фасада, в том числе и балкона, будут распространяться не только на граждан, но и на компании.

— Штрафы за остекленные балконы не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий, – подчеркнули в Минстрое.

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После введения правил собственникам придется брать разрешение у местных властей на перепланировку, в противном случае им грозит штраф. Это касается домов, которые по плану строительства не имели остекленных балконов и лоджий. Но закон не имеет обратной силы, поэтому те жильцы, которые уже застеклили ранее свои балконы, штрафа избегут.