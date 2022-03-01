«Вечные» лампочки продали пенсионерке из Коммунара за 8000 рублей

По информации ivbg.ru, 28 февраля в полицию обратилась 85-летняя жительница поселка Коммунар в Гатчинском районе Ленинградской области.
К ней пришли двое неизвестных и сообщили о необходимости проверить электричество. В ходе манипуляций мошенники заявили, что лампочки можно поменять на «вечные», но стоят они 8000 рублей за две штуки.
Пожилая женщина поверила им и передала деньги. Впоследствии она пришла к выводу, что ее обманули.
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16.12.2020 30198