Почти девять гектаров земли изъяли у собственников для реконструкции Колтушского шоссе

Земли официально оформлены в государственную собственность Ленобласти для реконструкции участка Колтушского шоссе от КАДа до Суоранды.

В общей сложности подписано 46 соглашений об изъятии частных земельных участков путем выкупа. Сейчас дорожники занимаются переустройством инженерных сетей, уже частично готово основание для новой дороги.

Строительные работы по расширению Колтушского шоссе до четырех полос пройдут в четыре этапа. Сначала трассу расширят в границах Янино, затем работы перенесут на место будущей развязки подъезда ко Всеволожску. Следующий этап — в районе Янино-2, завершающий — в границах Колтушей. На протяжении всей обновленной магистрали появятся тротуары, остановки и освещение. Расширение дороги ведётся по заказу «Ленавтодора» в национального проекта «Безопасные качественные дороги», контрактный срок завершения работ — конец лета 2024 года.

К слову, Колтушское шоссе является одной из самых загруженных дорог Ленобласти — в сутки поток достигает 30 тысяч автомобилей. При этом на съезде с КАД в Янино образуются заторы.

Отметим, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дорог.