Эксперт: китайские инвесторы не покинут Россию

Автор: Анастасия Щербакова
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Китайские инвесторы захотят сохранить инвестиции в Россию, считает специалист по брокерским сделкам.

Об этом эксперт компании «Финам» рассказала РИА Новости.

Так, китайские инвесторы вряд ли уйдут с российского рынка вслед за Европой и Америкой, считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

С Китаем росло сотрудничество в последние годы, в том числе и экспорт, обе страны активно работали над дедолларизацией…Китайские инвесторы, более вероятно, захотят сохранить инвестиции в РФ», — заявила эксперт.
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01.03.2022 53
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