Эксперт: китайские инвесторы не покинут Россию

Китайские инвесторы захотят сохранить инвестиции в Россию, считает специалист по брокерским сделкам.

Об этом эксперт компании «Финам» рассказала РИА Новости.

Так, китайские инвесторы вряд ли уйдут с российского рынка вслед за Европой и Америкой, считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

С Китаем росло сотрудничество в последние годы, в том числе и экспорт, обе страны активно работали над дедолларизацией…Китайские инвесторы, более вероятно, захотят сохранить инвестиции в РФ», — заявила эксперт.