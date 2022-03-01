Рекордные 110 миллионов рублей штрафа заплатит хозяин свалки под Всеволожском

Рядом с деревней Янино-2 Всеволосжкого района Россельхознадзор обнаружил горы мусора на площади в 3,5 гектара. Ущерб оценен в 110 млн рублей.

Об этом 1 марта, во вторник, пишет Невские новости, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Так, на площади 3,57 га специалисты Россельхознадзора нашли грунты из бетона, кирпича, арматуры, а также полиэтилен, доски, автомобильные покрышки и другой мусор. Высота свалки составила порядка шести метров. Как уточнили в ведомстве, эта земля предназначалась только для возделывания сельхозпродукции.

Кроме того, пробы грунта показали содержание большого количества бензапирена, меди и свинца, из-за чего произошло низкое плодородие почвы. Причиненный экологии ущерб оценили в 110 млн рублей. Виновный не стал возмещать вред, и дело дошло до суда, который удовлетворил иск Россельхознадзора.