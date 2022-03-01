Грузовик с грунтом перевернулся на дороге во Всеволожском районе — фото

ДТП произошло вечером 1 марта грузовик на третьем километре дороги «Всеволожск — Кирпичный завод» во Всеволожском районе Ленобласти.

На дороге перевернулся грузовик с грунтом. Содержимое кузова высыпалось на проезжую часть, занята половина дороги. Сообщение о пострадавших не поступало.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.