Ближний Восток может стать направлением для экспорта продукции из Ленобласти

На фоне применяемых санкций, у России возникает необходимость в новых рынках сбыта продукции. Они есть — зампред правительства Ленобласти рассказал о перспективах сотрудничества в сфере экспорта с Ближним Востоком.

По словам Дмитрия Ялова, председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, одним из рынков сбыта продукции из нашего региона может стать Ближний Восток. Об этом зампред рассказал в своем аккаунте Instagram.

Я сам убедился в этом, побывав с нашими предприятиями с бизнес-миссией в ОАЭ в ноябре прошлого года. Тогда каждый участник договорился о сотрудничестве с зарубежными партнерами и даже о первых поставках своей продукции, — заявил Ялов.

Так, только сегодня, 1 марта, в онлайн-конференции Центра поддержки экспорта Ленобласти приняло участие более 50 заинтересованных в сотрудничестве лиц из Ближнего Востока. Уже в ближайшее время это часть света может стать ключевым рынком для торговых отношений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Ялов (@yalovda)