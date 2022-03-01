«Кровь шла струей»: жителю Выборга упавшая с фасада штукатурка рассекла голову

В соцсетях публикуют жуткие кадры с места обвала фасада здания в Выборге. Пострадавшего увезла реанимация.

Об этом во вторник, 1 марта, пишет в паблике Интересный Выборг.

Фото: Интересный Выборг Фото: Интересный Выборг Фото: Интересный Выборг

По словам очевидцев, несчастный случай произошёл на улице Мира, 10 в Выборге. Выходя из здания, мужчине прилетели сверху куски штукатурки прямо на голову. Как пишет автор фото и, по совместительству, коллега пострадавшего, кровь шла струёй.

…штукатурка (камень) упала ему на голову и рассекла её. Кровь было не остановить, шла струёй. Нашего коллегу увезли на скорой, будут зашивать. Нам страшно заходить в офис, причём штукатурка упала не на козырёк, а рядом с ним, — поделилась женщина.

Как указано в публикации, сотрудники офиса, располагающегося в здании, намерены обращаться в вышестоящие инстанции.