Публичный дом-баню нашли в Аннино. Его руководитель уже привлекался за организацию проституции

По информации ivbg.ru, 1 марта на улице Береговой в поселке Аннино в Ломоносовском районе обнаружен банно-бассейный комплекс, в котором, по версии следствия, оказывались услуги интимного характера.

Здание на законных основаниях арендовано на имя индивидуального предпринимателя. По его словам, комплекс занимался законными услугами в заявленной сфере. Внутри по закону работали администраторы и персонал.

Следствие полагает, что заведение – публичный дом для занятия проституцией. А его 41-летний гендиректор ранее дважды попадал под уголовное преследование за организацию занятием проституцией. Мужчина живет под подпиской о невыезде.