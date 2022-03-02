Россия и Украина: все к этому часу

Самая полная хроника России, мира и спецоперации в Украине на 2 марта 2022 года. Текстовая трансляция обновляется и дорабатывается в режиме реального времени.

Вам будет интересно Военная спецоперация на Украине: всё к этому часу Самая полная хроника спецоперации на Украине. Текстовая трансляция обновляется и дорабатывается в режиме реального времени: 21:42 РИА Новости: более 111 тысяч беженцев... 24.02.2022 1478

10:48. Международный союз биатлонистов запретил россиянам участвовать в своих соревнованиях, 17 марта будет обсуждаться приостановка членства СБР.

10:46. Магазины re:Store с техникой Apple не открылись в Москве 2 марта 2022 года.

10:43. «Газпром-медиа» соберет совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» по вопросу деятельности радиостанции.

10:40. Нефть марки Brent выше $112 за баррель впервые со 2 июля 2014 года.

10:38. Доллар — 99,9, евро — 111,7 (Мосбиржа).

10:33. Байден перепутал украинцев с иранцами. «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души иранцев», — заявил американский президент.

10:23. Народная милиция ДНР: оставляем за собой право «осуществления возмездия» (цитата) при негуманном обращении с попавшими в плен военнослужащими ДНР.

10:19. Минобороны России: российские войска установили контроль над Токмаком и Васильевкой.

10:09. Минобороны России: за время операции уничтожено 47 самолетов ВСУ на земле и 11 самолетов в воздухе, выведено из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 51 радиолокационная станция, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов.

10:06. Минобороны России: ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций. Выведена из строя аппаратная телевещания в Киеве. Российская армия взяла под контроль Херсон.

10:02. Генпрокуратура требует, чтобы Twitter отключил профиль «Эха Москвы».

09:52. Канал «Эхо.Москвы» в «Яндекс.Дзен» заблокирован по решению Роскомнадзора. Сама радиостанция отключена от эфира.

09:46. Порядка 150 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы.

09:42. СК Республики Беларусь: У белорусских дальнобойщиков на территории Украины отобрали пять груженых товаром фур. Отнятое имущество оценивается в €200 000.

09:40. Американский автопроизводитель Ford Motor Company приостанавливает деятельность в России.

09:36. Посольство КНР в США призвало китайских граждан, проживающих в стране, усилить меры безопасности на фоне роста «дискриминации в отношении китайцев»

09:31. Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к РФ, а туроператорам — приостановить продажи туров в эти государства.

09:29. Рогозин опроверг утверждения о том, что утерян контроль над российскими спутниками. Все центры управления работают в штатном режиме.

09:26. РИА «Новости» со ссылкой на представителя народной милиции ДНР Басурина: Мариуполь блокирован.

09:20. Google заявляет о блокировке приложений, связанных с RT и Sputnik, в Play Store по всей Европе,