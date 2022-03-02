Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка в связи со сложившейся ситуацией.

Как сообщили в финансовом учреждении, в текущей обстановке Сбербанк принял решение покинуть рынок Европы. Дочерние кредитные организации столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности работников и отделений.

В сообщении также говорится о том, что из-за предписания Центрального банка России Сбербанк не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки.

Напомним, что Запад ввел очередные санкции в связи с решением президента Владимира Путина о проведении спецоперации по защите Донбасса. Это сделано было после того, как Украина увеличила интенсивность обстрелов ДНР и ЛНР.