АТОР: Отправляющимся за границу россиянам стоит взять с собой наличные средства

Отправляющимся на отдых за границу россиянам рекомендуют брать с собой наличные. Такое заявление сделали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— Такая предусмотрительность в случае форс-мажора поможет заплатить за билет, ночевку в отеле или визит к врачу, — говорится в сообщении.

При этом там подчеркнули, что наличные подлежат таможенному декларированию, если их объем превышает эквивалент 10 тыс. американских долларов. При расчете учитывается как иностранная валюта, так и российские рубли.