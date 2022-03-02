Цена газа в Европе превысила $2000 за 1 тыс. куб. м впервые с 21 декабря

Цена на газ в Европе продолжает расти, она подскочила на 42% по отношению к уровню закрытия торгов предыдущего дня.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF добралась до отметки $2011 за тысячу кубометров. Накануне, 1 марта, торги завершились на уровне $1418.

Таким образом, цена бьет рекорды с начала года. Последний раз исторический максимум фиксировали 21 декабря 2021 года, когда газ в Европе стоил $2138 за тысячу кубометров.