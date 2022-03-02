Александр Дрозденко оценил новый фасад Лужского городского Дома культуры

Ремонтные работы Лужского ДК продолжаются уже два года. За это время отремонтирован фасад и выполнено остекление здания.

«Здание стало украшением главной площади города. Сейчас рассматриваем вопрос ремонта внутренних помещений. Дома культуры надо ремонтировать комплексно. Если будет позволять бюджет, завершим ремонт здания в этом году, если нет, то реструктурируем программу на несколько лет», ― отметил Александр Юрьевич.

Завершающая стадия капитального ремонта здания Лужского Дома культуры включает большой и малый зрительные залы и замену инженерных сетей. Эти работы запланированы на 2024 год. По итогам конкурсного отбора, заявка муниципального образования Лужский район Ленобласти прошла конкурсный отбор.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в деревне Пеники началось строительство нового Дома культуры. В Приморске началось строительство культурно-досугового центра за 369,2 млн рублей, в поселке Торковичи Лужского района — за 144,7 млн рублей, в селе Паша Волховского района — за 318,3 млн рублей, в Тихвине и деревнях Суоранде и Кисельня.

Напомним, что глава Ленобласти сегодня, 2 марта, находится с рабочим визитом в Лужском районе, где уже осмотрел Толмачевскую школу после реновации и посетил стройплощадку двух домов в Луге, куда переедут жители района по программе расселения аварийного жилья.