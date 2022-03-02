Ректор ЛЭТИ обратился к студентам и сотрудникам из-за ситуации в Украине

Ректор СПбГЭТУ ЛЭТИ Виктор Шелудько обратился к преподавателям, сотрудникам и студентам учебного заведения из-за ситуации в Украине.

«Хочу обратить ваше внимание, что ЛЭТИ всегда славился своей уникальной атмосферой братства и товарищества, уважительного отношения к разным мнениям и точкам зрения, интеллектуальностью дискуссий по самым сложным вопросам, уникальной корпоративной культурой. Но сейчас нам всем нужно время, чтобы наша оценка событий опиралась не на фейки и эмоции, а на объективную реальность», – заявил Виктор Шелудько

Ректор СПбГЭТУ ЛЭТИ призвал воздержаться от комментариев и действий, которые могут «усложнить и так очень сильно накаленную атмосферу в обществе».

«Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники, прошу вас проявить выдержку и добросовестно исполнять свои обязанности: учиться, работать, заботиться о близких, поддерживать тех, кому нужна помощь. Уверен, что вместе мы преодолеем любые трудности и испытания», – отметил Виктор Шелудько